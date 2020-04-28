Нефть снова дорожает

Мировые цены на нефть в среду утром растут, WTI дорожает на почти 11%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на настоящее время июньские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 10,86%, до 13,68 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,22% - до 23,25 доллара за баррель, июньских фьючерсов на Brent - на 4,25% - до 21,33 доллара за баррель.

На мировом рынке нефти сохраняется высокая волатильность. Во вторник утром падение цен на нефть достигало 5-20% на фоне опасений за избыток предложения и рост запасов сырья.

Постепенное снятие карантинных мер в ряде европейских стран и городов США добавили надежд инвесторам на некоторое восстановление спроса.