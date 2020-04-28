Трамп о миллионе зараженных коронавирусом в США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил столь большое число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране - 1 млн - хорошо работающей системой тестирования инфекции. Об этом написал в среду в Twitter.

"Единственная причина, почему в США насчитывается 1 млн случаев коронавируса, состоит в том, что наша система тестирования - лучше, чем в любой другой стране мира. Другие страны значительно отстают от нас в тестировании, поэтому и случаев заражения у них насчитывается гораздо меньше", - отметил он.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли почти 58 тыс. человек. По количеству заразившихся США значительно опережают любую другую страну мира - в Испании, которая находится на втором месте по количеству выявленных случаев, их насчитывается всего около 232 тыс.