Коронавирус в Украине: 456 новых зараженных

Число инфицированных коронавирусом в Украине за сутки увеличилось на 456, до 9866 человек, скончались еще 11 человек, сообщил на брифинге в среду глава Минздрава Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболели 456 человек, из них 33 ребенка и 133 медицинских работника, госпитализированы 113 человек. За последние сутки зафиксированы 11 летальных случаев, большая часть из которых сопровождались хроническими заболеваниями", - сказал Степанов, трансляция велась на Youtube-канале кабмина Украины.

Глава ведомства отметил, что в целом за время пандемии заболели 9866 человек, из которых 672 ребенка и 1976 медиков. В целом выздоровели 1103 человека, а 250 человек умерли.

По данным Степанова, больше всего за последние сутки инфицированных зарегистрированы в Черновицкой области – 60, Тернопольской области – 44 и Киеве – 43.