Российский аналитик: нефть подорожает до $60 за баррель

Нефтяные котировки резко обрушились в начале марта на фоне значительного сокращения спроса по всему миру из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК+, когда ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи, ни об изменении его параметров.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты (ТПП) Рустам Танкаев считает, что нефть отыграет свое падение уже в этом году, пишет РИА Новости.

«Судя по всему, это будет во второй половине этого года. Где-то к осени мы увидим стабильную положительную динамику на нефтяном рынке, а к декабрю статус-кво восстановится, и цены выйдут на равновесное значение порядка 60 долларов за баррель», – заявил Танкаев.

Он подчеркнул, что восстановление мирового рынка нефти напрямую связано с разработкой надежной и универсальной вакцины против коронавируса.

По мнению аналитика, Россия чувствует себя гораздо лучше, чем Саудовская Аравия на рынке нефти: в условиях почти десятикратного удорожания фрахта танкеров у России есть трубы.

Страны-члены организации ОПЕК+ по итогам видеоконференции 12 апреля договорились о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае – июне, на 7,7 миллиона – во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее – до конца апреля 2022 года.