Президент Гаити предрек своей стране голод из-за коронавируса

Гаити ждет голод, если не принять меры для преодоления кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса нового типа, заявил президент страны Жовенель Моиз.

Гаити - беднейшая страна в Западном полушарии, согласно оценке Всемирного банка. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в своем докладе ранее сообщила, что на Гаити наблюдался один из наихудших продовольственных кризисов в 2019 году. По данным специалистов, кризис затронул примерно 3,7 миллиона жителей Гаити или 35% населения страны.

"Очевидно, что голод будет. У нас уже много безработных. Весь мир переживает рецессию, все страны будут стремиться к рекапитализации бизнеса. Если мы не начнем принимать меры для подготовки к ситуации после распространения коронавируса уже сегодня, у нас будет много проблем", - заявил гаитянский лидер в ходе обращения к нации. Его слова приводит газета Haiti Libre.

В качестве помощи населению президент пообещал выплатить гаитянцам по 3 тысячи гурдов (примерно 30,5 долларов). Он указал, что жители четырех департаментов страны (из 10) получат выплаты уже в начале нынешней недели. Также местные власти начали распашку земли в нескольких регионах страны, Моиз при этом попросил начать вспашку земли в новых районах. Президент наряду с этим заявил, что попросит главу минсельхоза обеспечить фермеров семенами.