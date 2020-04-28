Коронавирус в Грузии идет на спад

Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 517, сообщается в среду на специальном сайте по мониторингу заболевания, который был создан правительством страны.

Во вторник сообщалось о 511 инфицированных, выздоровевших было 156.

"Подтвержденных случаев инфицирования – 517, среди них выздоровели - 168, смертельных случаев - шесть, в режиме карантина находятся 5153 человека, под наблюдением 549, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека ", - сообщается на сайте.

В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая. С понедельника в стране начали снимать ряд ограничений, введённых в рамках ЧП.