Умер актер из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи»

Индийский актер Ирфан Кхан, известный по ролям в голливудских и болливудских фильмах, умер в Мумбаи, Индия. Об этом сообщает BBC News в среду, 29 апреля.

Кхан скончался в больнице. Причина смерти не уточняется. Ему было 53 года.

Отмечается, что в 2018 году артист заявил, что у него диагностировали нейроэндокринную опухоль, он проходил лечение в Лондоне, Великобритания.

Ирфан Кхан снялся в таких картинах, как «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи», «Мир Юрского периода», «Новый Человек-паук», «Мой дорогой Мумбаи», «Воин», «Нью-Йорк» и «Инферно».