Президент Грузии призвала Украину одуматься насчет Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на своем сайте выразила обеспокоенность по поводу возможного назначения бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили заместителем премьер-министра Украины.

Зурабишвили отметила, что «неприемлемо и совершенно непонятно отдавать государственную должность в правительстве человеку, чьи уголовные действия подтверждены не только грузинской судебной властью, но и соответствующим решениям Европейского суда по правам человека». Она напомнила, что экс-президента Грузии обвиняют в тяжких коррупционных преступлениях.

Глава государства выразила сомнение в том, что Саакашвили настолько важен для Украины, «чтобы ставить из-за него под угрозу долгосрочные отношения между нашими государствами».