Отдел информации 11:34

Прокуратура Стамбула представила в суд обвинительный акт по факту вооруженного нападения на офис компании Feniks cargo азербайджанского бизнесмена Захида Гасанова. Нападение было совершено 1 ноября прошлого года в районе Фатих Лалели. По информации турецких СМИ, нападение организовала группа из шести граждан Азербайджана, России и Грузии. Грабителям в масках удалось вынести из офиса 120 тысяч долларов.

Согласно обвинительному акту, преступники навели пистолет на сотрудника фирмы Али Рагимова, а другому сотруднику Эльданизу Рафиеву угрожали ножом. После этого преступники вскрыли кассу и покинули офис. По горячим следам полиции удалось поймать только одного из грабителей. Им оказался гражданин Азербайджана Вели Велиев. В своих показаниях задержанный рассказал, что прибыл в Турцию вместе с неким Вусалом. «Мы все оставались в одном отеле. Мне сказали, что они разгрузят товар и вернутся. Я не причастен к произошедшему. Я не знал, что они идут грабить», - сказал задержанный.