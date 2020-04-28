Бандиты напали на офис Захида Гасанова в Стамбуле фото, видео
Прокуратура Стамбула представила в суд обвинительный акт по факту вооруженного нападения на офис компании Feniks cargo азербайджанского бизнесмена Захида Гасанова. Нападение было совершено 1 ноября прошлого года в районе Фатих Лалели.
По информации турецких СМИ, нападение организовала группа из шести граждан Азербайджана, России и Грузии. Грабителям в масках удалось вынести из офиса 120 тысяч долларов.
Согласно обвинительному акту, преступники навели пистолет на сотрудника фирмы Али Рагимова, а другому сотруднику Эльданизу Рафиеву угрожали ножом. После этого преступники вскрыли кассу и покинули офис.
По горячим следам полиции удалось поймать только одного из грабителей. Им оказался гражданин Азербайджана Вели Велиев. В своих показаниях задержанный рассказал, что прибыл в Турцию вместе с неким Вусалом.
«Мы все оставались в одном отеле. Мне сказали, что они разгрузят товар и вернутся. Я не причастен к произошедшему. Я не знал, что они идут грабить», - сказал задержанный.
В свою очередь, бизнесмен Захид Гасанов заявил, что во время ограбления его фирмы он находился в России.
«Задержанный полицией Вели Велиев родом из моего села. Я его знаю», - сказал бизнесмен.
Прокуратура Турции выдвинула против Вели Велиева обвинения в грабеже. По этому обвинению молодому человеку грозит от 10 до 18 лет тюрьмы. Полиция установила, что банда грабителей приехала рейсом из Баку. Награбленные деньги им удалось вывезти с территории Турции.
Компания Feniks cargo была основана в начале 2000-х годов и занимается организацией грузоперевозок из Турции в Россию и другие страны.