Коронавирус в России: почти 100 тысяч зараженных

По состоянию на утро 29 апреля в России выявлен 5841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных составило 99399 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

За минувшие сутки умерли еще 108 пациентов с COVID-19. В общей сложности с начала распространения коронавируса в России умерли 972 человека.

Всего в России проведено свыше 3,3 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса (+164,4 тысячи тестов за последние сутки).