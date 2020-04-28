В Азербайджане завершились тактические учения Военно-морских сил (ВМС), сообщает пресс-служба Минобороны.

На учениях, целью которых ставилась защита энергетической инфраструктуры в оперативной зоне Каспийского моря, планирование и проведение боевых операций во взаимодействии с корабельными тактическими группами, а также совершенствование умений командиров, штабов и личного состава, был продемонстрирован высокий профессионализм.

К учениям были привлечены более 20 кораблей и катеров, 2 вертолета, в том числе до 700 человек личного состава.