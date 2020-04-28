Когда Испания вернется к нормальной жизни

Согласно информации, совет министров принял план постепенного выхода страны из карантина, который состоит из четырех стадий. По словам премьера, процесс "будет постепенным, разным в разных регионах и скоординированным", - сообщает РИА Новости.

Испания может вернуться к нормальной жизни и полному снятию карантина к концу июня, заявил премьер страны Педро Санчес.

Этапы, по словам Санчеса, будут определяться в каждой конкретной провинции и на островах в зависимости от эпидемиологической ситуации и готовности больниц. Первый или, как он выразился, "нулевой, подготовительный этап" уже начался. В нулевой фазе будут открыты некоторые частные заведения по предварительной записи. Возобновится работа ресторанов для покупки еды навынос, возобновятся частные спортивные тренировки. Нулевая фаза на всей территории Испании должна официально начаться с 4 мая.

На первом этапе начнут работу небольшие магазины — при соблюдении строгих мер безопасности. Большие магазины не откроются, чтобы избежать скопления людей. Откроются террасы с ограничением числа посетителей (30 процентов), отели и туристические квартиры – за исключением мест общего пользования. Для людей старше 65 лет будет установлено "привилегированное расписание" в магазинах. Кроме того, "крайне рекомендовано" ношение масок в общественном транспорте.

Во второй фазе возобновится обслуживание внутри ресторанов, можно будет проводить культурные мероприятия с участием до 50 человек внутри помещений, на свежем воздухе – менее 400.

На последнем этапе будут сняты ограничения на передвижение. При этом в ресторанах сохранятся ограничения на число посетителей.