Ограничения на въезд и выезд на территорию Азербайджана продлены до 31 мая 2020 года. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

«В настоящее время государства мира продолжают принимать меры по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19). В рамках принимаемых мер большинство государств отложили международные рейсы в соответствии с решением о закрытии своих границ.

Была проанализирована ситуация в мире в связи с пандемией COVID-19, и с целью предотвращения распространения вируса на территории страны, до 31 мая 2020 года продлено ограничение на выезд и въезд на территорию Азербайджана наземным и воздушным транспортом, за исключением грузовых и чартерных рейсов», - говорится в сообщении Оперативного штаба.