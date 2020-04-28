Лукашенко отложил послание народу из-за «коронапсихоза»

"В том, что послание отложено, нет никакой конспирологии. Мероприятие было запланировано на середину апреля, но без конкретной даты. Как только готово было бы послание, и оно соответствовало бы духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля. Но ситуация с коронапсихозом, инфекциями, а потом объявленной пандемией разительно изменила ситуацию не только в нашей стране, но и во всем мире", - цитирует Интерфакс главу Беларуси.

По его словам, в связи с влиянием пандемии на глобальные политические процессы "очень много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ или ответа нет вообще, в силу сложившейся ситуации, в силу этого психоза, который развернулся": "Разные страны начали разыгрывать (пусть они меня простят) свои внутренние карты на этом психозе. И трудно представить в связи с этим, какие шаги они предпримут. Но мы же очень зависимы от внешнего мира - наша жизнь, экспортноориентированная экономика. Очень зависимы, и не только мы".