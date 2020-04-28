Задержаны глава Билясувара и его замы арестованные доставлены в Баку; обновлено
Спецназ Службы государственной безопасности (СГБ) провел операцию в ИВ Билясувара на основании многочисленных жалоб на присвоение государственной помощи, направленной на поддержку малоимущих слоев населения, сообщает Qafqazinfo.
Согласно информации, в ходе операции задержаны и уже доставлены в Баку глава ИВ Билясувара Махир Гулиев, его первый заместитель Ханлар Мамедов, глава муниципалитета района Ильгар Аббасов, главный врач Центральной больницы района Хошбахт Агаева, директор комбината коммунальных учреждений Халида Агаева, начальник центра занятости района Мубариз Мустафаев и представитель ИВ по городу Билясувару Габиль Хаммедов.
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Спецназ Службы государственной безопасности (СГБ) в эти минуты проводит спецоперацию в здании Исполнительной власти (ИВ) Билясуварского района.
Как передает Qafqazinfo, вход в здание ИВ перекрыт.
Глава ИВ и несколько его заместителей задержаны и будут доставлены в Баку.
Отметим, главой Исполнительной власти района с 2011 года является Махир Гулиев.