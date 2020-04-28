Когда рынок нефти успокоится?

Новак считает, что период балансировки не быстрый. По его мнению, это произойдет к концу года, а сокращение запасов сырья в хранилищах начнется уже во втором полугодии.

В нынешних условиях нет смысла прогнозировать цены, считает российский министр. По его мнению, в мае бизнес начнет восстанавливаться, а многие страны будут отказываться от мер, введенных из-за COVID-19. Это, в свою очередь, повлияет на увеличение спроса.

Однако сохраняется неопределенность — как заработает сделка ОПЕК+ с 1 мая, какой эффект она окажет, и будут ли страны исполнять свои обязательства по сокращению в полном объеме. Глава российского Минэнерго уверен, пока ситуация не станет более определенной, ожидается период низких цен — его надо просто пережить. Правда, снижение стоимости не означает, что так будет всегда.