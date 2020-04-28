Синоптики рассказали о погоде на завтра
В последний день апреля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром слабый туман, ветер умеренный юго-западный, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 10-13, днем 16-19 градусов тепла, в Баку ночью 10-12, днем 17-19 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 766 до 761 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80%, днем 40-45%.
В регионах Азербайджана в основном без осадков, однако днем на некоторых горных территориях ожидаются дожди, грозы, град. Ночью и утром местами туман, ветер умеренный западный. Температура воздуха составит ночью 7-11, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 3-7, днем 10-15 градусов тепла.