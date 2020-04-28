Анкара: Хафтар хочет создать хунту в Ливии

Турецкое внешнеполитическое ведомство призывает мировое сообщество незамедлительно выразить реакцию на действия Хафтара и его пособников.

Глава так называемой ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявив себя в одностороннем порядке «главой государства», стремится к созданию диктатуры в Ливии. Об этом говорится в заявлении МИД Турции, сообщает Anadolu.

В МИД также привлекли внимание к отказу Хафтара урегулировать кризис в стране политическим путем.

«Последнее заявление Хафтара подтверждает отказ от политического урегулирования, в том числе признания итогов Берлинской конференции по Ливии. Налицо неуважение к мирным усилиям международного сообщества и стремление создать в Ливии военную диктатуру», - говорится в заявлении МИД.

В турецком МИД также отметили, что действия Хафтара и его пособников привели к ухудшению гуманитарной ситуации в Ливии. Кроме того, в ведомстве заверили, что Анкара продолжит оказывать поддержку законным властям страны и способствовать мирному урегулированию конфликта.

Остановив нефтедобычу в Ливии, Хафтар лишил власти возможности приобретать медикаменты и средства защиты для населения в период пандемии. Кроме того, главарь незаконных формирований использовал водные ресурсы в качестве рычага давления на признанные ООН власти страны, отмечается в заявлении.

«Вне всяких сомнений Халифа Хафтар стремится создать режим хунты в Ливии. Ряд стран, оказывающих поддержку Хафтару, останутся соучастниками его преступлений в глазах ливийского народа», - отметили в МИД Турции.