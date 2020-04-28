В Баку пожилая женщина выпала с десятого этажа

В Баку в Ени Ясамале пожилая женщина выпала с десятого этажа жилого дома.

Как заявили Qafqazinfo в правоохранительных органах, 70-летняя женщина по имени Фаргана (фамилия не указывается) проживала вместе с дочерью в квартире на десятом этаже. В момент происшествия дочь женщины спала. Проснувшись, она увидела тело матери во дворе дома.

По предварительной информации, между матерью и дочерью не было никаких конфликтов. Расследование определит, это несчастный случай или женщина покончила с собой. Тело погибшей передано в морг для обследования.