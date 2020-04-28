Названы самые экологически чистые города мира

Лидером рейтинга стала Вена. Там большое количество парков и зон отдыха, удобный общественный транспорт. Причем половина жителей имеет годовой проездной и отказалась от личного автотранспорта, загрязняющего окружающую среду.

На втором месте – Мюнхен, в котором также много парков, а развитая система общественного транспорта позволила сократить количество личных автомобилей на дорогах и очистить воздух в городе.

На третьем месте списка – Берлин, в котором много зон для прогулок, минимальное в Европе потребление воды на душу населения и развитая система общественного транспорта.

Замыкают пятерку Мадрид и Сан-Паулу. В первом – множество скверов в центре, парков и ботанических садов. Также там достаточно пешеходных зон. В бразильском мегаполисе – обилие фермерских рынков. А еще его жители чаще других пользуются возобновляемыми источниками энергии.

В десятку также вошли Манчестер, Лиссабон, Сингапур, Амстердам и Вашингтон.