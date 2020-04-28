Ученые назвали продукты, которые снижают умственные способности

Частое употребление бургеров, пиццы, картошки фри и чипсов снижают умственные способности. К такому выводу пришли ученые из Университета Южного Иллинойса в Эдвардсвилле, пишет MIGnews.

Как объясняют ученые, высокожирная пища мешает мозгу получать основной элемент питания — глюкозу — и взамен вынуждает его питаться получаемыми из жиров кетоновыми телами. Этот более медленный источник энергии заставляет мозг «тормозить».

Чтобы мозг работал активно, нужно отказаться также от бутербродов с колбасой, сыром и сливочным маслом, жареной картошки, плова, свиного шашлыка, сосисок, сарделек, салатов с майонезной заправкой, тортов и пирожных на основе масляного крема. Их регулярное употребление может не только привести к умственной усталости, но к ожирению и метаболическим расстройствам.

К данным выводам эксперты пришли, в том числе, после проведения ряда экспериментов на лабораторных крысах. Выяснилось, что после употребления жирной пищи животные набирали лишний вес, серьезно ухудшалось их здоровье, и они становились менее активными.