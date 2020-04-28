Врач предрек вероятное заражение COVID-19 всему населению России

«Заразность COVID-19 чрезвычайно высокая, она уступает только кори. Есть основания считать, что мы все этим переболеем», — предрек врач.

Высокая заразность коронавируса может привести к инфицированию всего населения России. Об этом рассказал известный нейрохирург Алексей Кащеев в интервью «Московскому комсомольцу», передает Lenta.ru.

По его словам, если при давно известных инфекциях, таких как ВИЧ или грипп, существуют «определенные генетические особенности, делающие человека менее восприимчивым», то в случае с коронавирусом «на особо хороший иммунитет не стоит полагаться».

Кащеев также уточнил, чем именно коронавирус отличается от большинства инфекций. Так, по словам врача, при коронавирусе взрослые заражают детей, тогда как при кори или ветрянке происходит наоборот.

Ранее специалист по химической и биологической защите, доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Георгий Фролов также отметил, что естественного иммунитета человека к новому коронавирусу недостаточно для победы над пандемией, для формирования стойкой защитной реакции потребуется вакцина. Однако, по его словам, иммунитет появляется у переболевших COVID-19 в любой форме, в том числе в бессимптомной.