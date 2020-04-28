Кремль: назвать дату окончания эпидемии невозможно

Дату окончания распространения коронавируса в России назвать невозможно, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы руководствуемся четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии невозможно», – заявил Песков, комментируя прогноз исследователей из Сингапурского университета технологий и дизайна, которые предсказали завершение пандемии коронавируса в России в начале августа.

Он рекомендовал обращаться к ученым из Сингапура за разъяснениями, передает ТАСС.

За последние сутки в России зарегистрирован 5 841 новый случай COVID-19. Общее количество заразившихся превысило 99 тыс. человек.