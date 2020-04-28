Свыше тысячи новых инфицированных коронавирусом в Иране

Количество случаев заражений коронавирусом в Иране достигло 93 657. Об этом сообщил официальный представитель иранского Минздрава Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки выявлено 1 073 новых случая инфицирования COVID-19. С учетом этих данных всего заразившихся 93 657. Выздоровел 73 791 человек", - сообщил он в эфире телеканала IRINN.

При этом, по его словам, жертвами коронавируса за прошедшие сутки стали 80 человек, всего же с 19 февраля, когда власти сообщили о COVID-19, погибли 5 957 граждан.