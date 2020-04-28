Акрам Гасанов: «AGBank не является банкротом»

По мнению А.Гасанова именно эти причины вызвали проблему, возникшую в AGBank: «Эти потери обусловлены тем, что у банка много проблемных кредитов. Потому что в отличие от других банков, этот банк не выдавал чисто потребительские кредиты, а выдавал бизнес-кредиты, присоединившись к требованию главы государства предоставить банкам бизнес-кредит для экономического развития. Эти кредиты также имеют достаточно большие залоги. Некоторые предприниматели сегодня не могут вернуть эти кредиты. Банк также подает на них в суд и, в конце концов, выигрывая дело, постепенно возвращает кредиты».

Обращая внимание и на другой момент, А.Гасанов отметил, что AGBank всегда упоминался с положительной стороны, и всегда выполнял свои обязательства: «То есть в финансовых нормативах у банка есть некоторые трудности, потому что у него проблемные кредиты. Но клиенты от этого не пострадали. Эти проблемы постоянно решаются. Теперь это называется проблемой классической ликвидности. То есть это означает, что банк не может вернуть кредиты из-за клиентов. Дело «тянется» в судах. Банк также не может выиграть дело и вернуть кредит, быстро продать залог и перевести этот актив в деньги. И здесь иногда он вынужден создавать резервы до возвращения кредитов. При создании резервов вычитывается из капитала этого банка, нарушаются эти нормативы. Но завтра, когда вернутся кредиты, нормативы восстановятся. Во всем мире такие банки кредитует Центральный банк, восстанавливает нормативы, своевременно выполняет свои обязательства и в конечном итоге возвращается также и кредит Центрального банка. То есть это вполне нормальная деловая ситуация. Еще раз говорю, что есть банки, которые находятся в плохом состоянии, у которых есть хороший залог, кредиты с активами. Считаю, что после этого будет проделана весомая работа по оздоровлению AGBank - одного из главных банков страны».