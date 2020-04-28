Евгений Бай, спецкорр haqqin.az Вашингтон 15:15

В то время, как число зараженных коронавирусом в Америке перевалило за миллион, а число смертей приближается к 60 тысячам, федеральное правительство и власти штатом готовятся к «открытию». Речь идет о промышленных объектах, магазинах, ресторанах, барах, кинотеатрах и прочих атрибутах нормальной жизни. Лозунг Трампа «Сделаем Америку снова великой» поменялся на «Сделаем Америку вновь открытой». В самом деле, сейчас стране не до величия.

Президент, используя полномочия чрезвычайного положения, приказал всем мясоперебатывающим предприятиям страны продолжать работать, несмотря на то, что эта сфера стала одной из самых уязвимых для коронавируса. Штаты бегут еще быстрее, чем федералы. Парикмахерские и массажные салоны в Джорджии, начиная с пятницы, снова ждут посетителей. В Техасе губернатор Грег Эбботт разрешил открыться некоторым торговым точкам, ресторанам и кинотеатрам, правда, последним лишь на 25 процентов их вместимости. Трамп уверяет нацию, что месяцы июль, август и сентябрь станут переходными к обретению стабильности, и таким образом страна сможет восстановиться к ноябрьским выборам. Ученые говорят, что слишком поспешное открытие приведет к новым волнам пандемии, но в Белом доме их не слушают - Трамп доверяет исключительно своей интуиции. «Я думаю, что четвертый квартал будет невероятно успешным, - говорит он. - Я убежден, что следующий год будет также невероятно успешным». Эти прогнозы президент сделал за несколько часов до того, как Торговая палата США заявила, что экономический спад в США в этом году будет бОльшим, чем во время кризиса 2008 года. (По данным Goldman Sachs падение ВВП во втором квартале составит 34 процента). Безработными в течении четырех последних недель стали 26 миллионов американцев.

Между тем экономический кризис в Соединенных Штатах дополняется несуразными ошибками в планировании и предоставлении стимулов гражданам в бюрократизированной до кретинизма стране. Некоторые российские аналитики пытаются сравнить экономические стимулы, принятые в условиях пандемии в России и в США. По их словам, поддержка безработных, предложенная Владимиром Путиным в размере 12130 тысяч рублей в месяц и рассчитанная на три месяца, ничтожно мала по сравнению с 1200 долларами на каждого взрослого американца и 500 на ребенка. В самом деле, в России на головы граждан не просыплется манна небесная. Но ее также нет и в Америке. Как пишет The Washington Post в минувшую пятницу Министерство финансов сообщило, в стране чеки были высланы 88.1 миллионам граждан на общую сумму. А остальным, их большинство (общий пакет помощи, как известно, составил 2 триллиона) приказано ждать, хотя чеки должны были быть отправлены еще 15 апреля. Но есть и еще одна важная деталь, которая не видна за пределами Соединенных Штатов. Эти чеки на 1200 являются лишь авансом на выплату американцами налога. То есть вы не можете взять этот чек, пойти в банк, получить наличные и потратить их так, как вы хотите. В Америке так не делается. Эти деньги просто будут списаны с суммы вашего налога, если, конечно, вы во-время подали налоговую декларация. А если нет - то шиш получите. Но есть и еще один пример функционирования самой передовой демократии в мире. Следите за цифрами. В среднем неквалифицированный рабочий трудится или 40 часов в неделю, получая 15 долларов в час, или 30 часов по 20 баксов в час. Получается 600 долларов. Но сейчас в условиях титанической борьбы с коронавирусом каждому безработному, который во-время встал на учет, Конгресс и правительство выделяют по 600 долларов в неделю. Но одновременно он получает пособие на безработице, размеры которого варьируются в зависимости от штатов, но в среднем составляют около 300 долларов. То есть он получает в карман 900 долларов, ничего не делая, сидя дома и попивая пивко.