Коронавирус нашли у 16 сотрудников RT

Тесты на антитела к коронавирусу оказались положительными у 16 сотрудников российского телеканала RT, все они отправлены на самоизоляцию.

Отмечается, что у 13 из 16 человек есть антитела IgM. Это значит, что обследуемый, вероятно, недавно заболел. Еще у троих человек выявлены антитела обоих классов – IgM и IgG. Это значит, что обследуемый, скорее всего, находится в активной стадии болезни.

В итоге 16 человек из 162 отправлены в самоизоляцию. У остальных сотрудников отсутствуют антитела обоих классов (IgM и IgG). Это значит, что они не болели коронавирусом, передает RT.