Британцы объявили Латвию лидером в борьбе с коронавирусом В чем секрет успеха?
Известное британское издание Daily Telegraph опубликовало статью, в которой высоко оценивает действия правительства Латвии и их результаты в борьбе с пандемией. Сам заголовок статьи красноречив: «Как Латвия стала мировым лидером по борьбе с пандемией коронавируса?».
Автор публикации Эдвард Малник говорит, что эта страна Балтии упоминается как пример среди стран, которые успешно преодолевают Covid-19.
Журналист цитирует премьера Латвии Кришьяниса Кариньша, который сказал, что причиной относительных успехов его страны в борьбе с вирусом стали оперативные меры, предпринятые еще до первого летального случая от этого заболевания.
Издание пишет: «Латвия объявила чрезвычайное положение уже 13 марта, и этим решением запретила все публичные собрания с участием более 200 человек. В то же время десятки тысяч человек (в Великобритании) принимали участие в Челтэнхэмском конном фестивале, несмотря на предупреждения о том, что после того, как 31 января в Великобритании был констатирован первый случай заражения, это мероприятие может послужить причиной новой вспышки».
Премьер-министр Латвии К. Кариньш дал интервью британскому изданию, в котором подчеркнул, что ограничительные меры в стране были приняты до первого летального случая от вируса Covid-19, а еще то, что жители страны с самого начала прислушались к мнению эпидемиологов. «Они — те, кто дает советы, а мы их слушаемся», - сказал премьер.
Важная часть борьбы с коронавирусом — массовое тестирование населения.
В этом деле Латвия по количеству анализов на 1000 человек населения показывает средние показатели среди 35 стран-членов Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭРС). По новым данным, в Латвии анализ на коронавирус сдают в среднем 15,3 жителя на 1000 человек населения. Этот показатель немного выше среднего уровня — 15,2 на 1000 - в странах ОЭРС.
На понедельник, 27 апреля, в Латвии протестированы около 50 тысяч человек.
При всем оптимизме статьи британской газеты в адрес Латвии, пока что нельзя сказать, что здесь после намеченного срока - 12 мая будет сразу отменена чрезвычайная ситуация.
Министр здравоохранения Илзе Винькеле отметила в интервью Латвийскому радио, что прежде чем отменять все ограничительные рамки, специалистам надо в течение четырех недель следить за динамикой ситуации — наблюдать рост или снижение заболеваний, наличие вспышек в отдельных учреждениях и другие. По словам министра, с Covid-19 придется жить до осени, так как по-прежнему с этим вирусом далеко не все ясно.
В то же время, по мнению специалиста Центра профилактики и контроля заболеваний Юрия Перевощикова, пик коронавируса в Латвии пройден. Число новых заболевших в последнее время не растет скачкообразно, количество тяжелых больных стабильно и составляет однозначную цифру.
Наряду с этими заявлениями в Латвии снимают ограничения на занятия некоторыи видами спорта, с сохранением необходимости соблюдать дистанцию. Возвращаются к активной деятельности некоторые магазины, рестораны, кафе.
Крупный торговый центр IKEA в Риге работал все время и в условиях чрезвычайной ситуации, правда, с очень строгими мерами предосторожности. По словам его представителей, даже в условиях самоизоляции возросло количество покупок через интернет… офисной мебели — столов, стульев, различных полок. Интересный сегмент товара, который сейчас там пользуется спросом — мебель для загородных домов — люди готовятся к дачному сезону.
Мой знакомый — владелец табачной лавки и небольшого бара в центре города, Роман сообщил, что за март текущего года продажи сигар, трубочного табака, сигаретного табака, трубок, кальянов выросли на несколько тысяч евро по сравнению с таким же, «докоронавирусным» периодом прошлого года.
Как и в любые другие кризисные времена, всегда и везде есть место для оптимизма. Чрезвычайная ситуация не может продолжаться вечно. И в Латвии это хорошо понимают — и чиновники, и бизнесмены.