Издание пишет: «Латвия объявила чрезвычайное положение уже 13 марта, и этим решением запретила все публичные собрания с участием более 200 человек. В то же время десятки тысяч человек (в Великобритании) принимали участие в Челтэнхэмском конном фестивале, несмотря на предупреждения о том, что после того, как 31 января в Великобритании был констатирован первый случай заражения, это мероприятие может послужить причиной новой вспышки».

Журналист цитирует премьера Латвии Кришьяниса Кариньша , который сказал, что причиной относительных успехов его страны в борьбе с вирусом стали оперативные меры, предпринятые еще до первого летального случая от этого заболевания.

Автор публикации Эдвард Малник говорит, что эта страна Балтии упоминается как пример среди стран, которые успешно преодолевают Covid-19.

Известное британское издание Daily Telegraph опубликовало статью, в которой высоко оценивает действия правительства Латвии и их результаты в борьбе с пандемией. Сам заголовок статьи красноречив: «Как Латвия стала мировым лидером по борьбе с пандемией коронавируса?».

Премьер-министр Латвии К. Кариньш дал интервью британскому изданию, в котором подчеркнул, что ограничительные меры в стране были приняты до первого летального случая от вируса Covid-19, а еще то, что жители страны с самого начала прислушались к мнению эпидемиологов. «Они — те, кто дает советы, а мы их слушаемся», - сказал премьер.

Важная часть борьбы с коронавирусом — массовое тестирование населения.

В этом деле Латвия по количеству анализов на 1000 человек населения показывает средние показатели среди 35 стран-членов Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭРС). По новым данным, в Латвии анализ на коронавирус сдают в среднем 15,3 жителя на 1000 человек населения. Этот показатель немного выше среднего уровня — 15,2 на 1000 - в странах ОЭРС.

На понедельник, 27 апреля, в Латвии протестированы около 50 тысяч человек.

При всем оптимизме статьи британской газеты в адрес Латвии, пока что нельзя сказать, что здесь после намеченного срока - 12 мая будет сразу отменена чрезвычайная ситуация.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле отметила в интервью Латвийскому радио, что прежде чем отменять все ограничительные рамки, специалистам надо в течение четырех недель следить за динамикой ситуации — наблюдать рост или снижение заболеваний, наличие вспышек в отдельных учреждениях и другие. По словам министра, с Covid-19 придется жить до осени, так как по-прежнему с этим вирусом далеко не все ясно.

В то же время, по мнению специалиста Центра профилактики и контроля заболеваний Юрия Перевощикова, пик коронавируса в Латвии пройден. Число новых заболевших в последнее время не растет скачкообразно, количество тяжелых больных стабильно и составляет однозначную цифру.

Наряду с этими заявлениями в Латвии снимают ограничения на занятия некоторыи видами спорта, с сохранением необходимости соблюдать дистанцию. Возвращаются к активной деятельности некоторые магазины, рестораны, кафе.

Крупный торговый центр IKEA в Риге работал все время и в условиях чрезвычайной ситуации, правда, с очень строгими мерами предосторожности. По словам его представителей, даже в условиях самоизоляции возросло количество покупок через интернет… офисной мебели — столов, стульев, различных полок. Интересный сегмент товара, который сейчас там пользуется спросом — мебель для загородных домов — люди готовятся к дачному сезону.

Мой знакомый — владелец табачной лавки и небольшого бара в центре города, Роман сообщил, что за март текущего года продажи сигар, трубочного табака, сигаретного табака, трубок, кальянов выросли на несколько тысяч евро по сравнению с таким же, «докоронавирусным» периодом прошлого года.

Как и в любые другие кризисные времена, всегда и везде есть место для оптимизма. Чрезвычайная ситуация не может продолжаться вечно. И в Латвии это хорошо понимают — и чиновники, и бизнесмены.