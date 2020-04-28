Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» провело акцию по сдаче крови.

Как сообщили haqqin.az в Управлении, сотрудники Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» присоединились к инициативе первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой по сдачи крови для детей, страдающих талассемией и гемофилией, а также лейкемией и приняли участие в акции по сдаче крови.

Участие в акции, которая прошла 28 апреля, приняли руководители и сотрудники заповедника. В ходе акции врачи-гематологи мобильной медицинской бригады Центрального банка крови Научно-исследовательского института гематологии и трансфизиологии имени Бахадура Эйвазова взяли кровь после проверки состояния здоровья доноров.