Фирма Mediguard является стартапом в теле-медицинской отрасли и вместе с Нижнесилезским технологчисеким парком внедряет всепольскую платфлорму для мониторинга людей во во время пандемии коронавируса. Система может обслужить от 200 тысяч до нескольких миллионов аккаунтов пользователей (в том числе, пациентов).

Как подчеркивают создатели оригинального решения, внедрение и обучение пока происходят на удалении. Но эта платформа уже получила одобрение со стороны экспертов правительственного Центра информационных систем здравоохранения.

Созданная система позволяет на удалении мониторить персон, которые находятся на карантине по поводу болезни Covid-19, с получением дополнительных данных. - Человек, направленный на карантин, получает аппликацию и с автоматическим открытием счета заполняет первичную анкету, в котрой должен сообщить, где был и с кем общался в последние две недели. Сразу, по заполнении анкеты автоматически начинается процесс мониторинга, основанный на заполнении пользователем трижды в день обязательной анкеты о состоянии здоровья и измеренной температуре тела, - говорит Томаш Кошчельны, президент Mediguard. - Вторая, не высланная пациентом анкета, приводит к получению пользователем СМС с предупреждением. А после неполучения третьей анкеты, с пользователем связывается работник специального call-центра.

Суть в том, что на основе таких анкет, вместе с результатами состояния здоровья, алгоритмы системы указывают на персон, которые нуждаются в контакте с медицинским персоналом.

- Первый такой контакт реализуется в виде видео-консультации, доступной в созданной системе. На основе данных и интервью, проведенного в ходе видео-консультации, медперсонал принимает решение о дальнейшем процессе лечения пациента, - отмечает создатель стартапа.

Mediguard Technologies работает в Польше с 2013 года. Его создал Томаш Кошчельны, выпускник факультета электроники Варшавской Политехники. Свои знания он совершенствовал в сфере банков и систем страхования. В 2014-м начал работать над созданием теле-медицинской платформы, современной системы сбора данных, мониторинга и диагностики состояния здоровья. Сегодня это зрелая система, позволяющая коммуницировать и передавать результаты исследований в отношениях «врач-пациент». Платформа связывается с помощью переносных диагностических приборов (аппарата измерения давления, глюкометра, весов, термометра, ЭКГ, КТГ, спирометра) и автоматически высылает результаты измерений на электронную карту пациента, которая находится в медучреждении.