Поляки создали больницу в… чемодане наша корреспонденция
Варшавская компания Mediguard создала систему удаленного мониторинга людей, охваченных карантином. Со своими оригинальными телемедицинскими решениями компания хочет выйти в мир.
Фирма Mediguard является стартапом в теле-медицинской отрасли и вместе с Нижнесилезским технологчисеким парком внедряет всепольскую платфлорму для мониторинга людей во во время пандемии коронавируса. Система может обслужить от 200 тысяч до нескольких миллионов аккаунтов пользователей (в том числе, пациентов).
Как подчеркивают создатели оригинального решения, внедрение и обучение пока происходят на удалении. Но эта платформа уже получила одобрение со стороны экспертов правительственного Центра информационных систем здравоохранения.
Созданная система позволяет на удалении мониторить персон, которые находятся на карантине по поводу болезни Covid-19, с получением дополнительных данных. - Человек, направленный на карантин, получает аппликацию и с автоматическим открытием счета заполняет первичную анкету, в котрой должен сообщить, где был и с кем общался в последние две недели. Сразу, по заполнении анкеты автоматически начинается процесс мониторинга, основанный на заполнении пользователем трижды в день обязательной анкеты о состоянии здоровья и измеренной температуре тела, - говорит Томаш Кошчельны, президент Mediguard. - Вторая, не высланная пациентом анкета, приводит к получению пользователем СМС с предупреждением. А после неполучения третьей анкеты, с пользователем связывается работник специального call-центра.
Суть в том, что на основе таких анкет, вместе с результатами состояния здоровья, алгоритмы системы указывают на персон, которые нуждаются в контакте с медицинским персоналом.
- Первый такой контакт реализуется в виде видео-консультации, доступной в созданной системе. На основе данных и интервью, проведенного в ходе видео-консультации, медперсонал принимает решение о дальнейшем процессе лечения пациента, - отмечает создатель стартапа.
Mediguard Technologies работает в Польше с 2013 года. Его создал Томаш Кошчельны, выпускник факультета электроники Варшавской Политехники. Свои знания он совершенствовал в сфере банков и систем страхования. В 2014-м начал работать над созданием теле-медицинской платформы, современной системы сбора данных, мониторинга и диагностики состояния здоровья. Сегодня это зрелая система, позволяющая коммуницировать и передавать результаты исследований в отношениях «врач-пациент». Платформа связывается с помощью переносных диагностических приборов (аппарата измерения давления, глюкометра, весов, термометра, ЭКГ, КТГ, спирометра) и автоматически высылает результаты измерений на электронную карту пациента, которая находится в медучреждении.
- Интегральным устройством, сотрудничающим с нашей платформой, является аппликация Mediguard, которую каждый может загрузить бесплатно и проверять жизненно важные параметры — уровень сахара, температуру, давление, - отмечает Кошчельны. Он подчеркивает при этом, что платформа Mediguard позволяет не только издалека контролировать состояние здоровья пациента, но и «видеть» текущий взгляд врача на историю его болезни.
Дополнительным решением является теле-медицинский чемоданчик, выполняющий роль переносного диагностического центра — он может использоваться на предприятиях для мониторинга здоровья работников или общественными медсестрами, которые могут дома у пациента проводить доступные исследования. Новинкой является так называемый теле-медицинский киоск, оснащенный сенсорным экраном и диагностическими аппаратами, интегрированными с платформой Mediaguard.
- В этом киоске можно провести исследования, используя автоматическую информацию, касающуюся обнаруженных неточностей, - говорит автор инноваций.
На данный момент 40 процентов долей Mediaguard принадлежит авторам идеи, остальное — во власти инвесторов. Но варшавская компания планирует дальнейшие шаги.
- Быстрое развитие платформы и поиск очередных сфер рынка «электронного здоровья» требует больших вложений, - говорит основатель стартапа.
Речь, по его идее, идет о выходе за границы Польши — в Голландию, Италию. А через несколько лет перспективная фирма хочет дебютировать на бирже.
Хочется надеяться, что польским инноваторам это удастся.