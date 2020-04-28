Высшие чиновники из Брюсселя вынуждены выступать с заявлениями, в которых звучит, если не оправдание, то желание показать неравнодушие к судьбам народов и стран.

Это недовольство распространено особенно в небольших по населению и со скромными доходами жителей государствах: странах Балтии, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии. Голос Польши, ВВП которой в сравнении с ними немал, а экономика считается одной из самых стабильных и растущих в ЕС, все чаще слышен с высоких трибун Евросоюза.

В странах Центральной и Восточной Европы с момента начала пандемии не раз звучали острые слова по адресу институций Евросоюза, которые долго «запрягали» с реакцией на охватившую мир болезнь, да и сейчас не слишком быстро «едут».

Вчера в интервью польскому каналу Polsat News председатель Совета Европы бельгиец Шарль Мишель заявил, что ЕС должен сделать выводы из своей реакции на пандемию. «Группа 27-ми» должна поддерживать беднейшие страны, чтобы рецессия не углубляла неравенство между странами-членами ЕС.

Он добавил, что Европа должна также обеспечить свою стратегическую автономию в вопросе производства ключевых благ.

«В будущем мы должны присмотреться, с точки зрения соответствующей перспективы, как должно действовать во время кризиса, чтобы общие действия Европы в ответ на кризис были решительно быстрее, управление кризисом более монолитным, а возможности стратегической реакции, как производство защитных материалов, доступно на месте», - сказал Шарль Мишель, которого цитирует агентство PAP.

Политик подчеркнул, что в момент вспышки пандемии на Старом континенте всего-то менее 10 фирм занимались производством защитных медицинских масок, а сейчас, несколько недель спустя, их производят уже 500 предприятий.

По мнению председателя Совета Европы, надо сделать так, чтобы в будущем такие возможности были доступны в самой Европе, и чтобы быть независимыми от других регионов, особенно от Китая.

По его оценке, в ближайшее время ЕС вернется к предложенным идеям финансирования общей казны, в том числе из средств, которые сейчас выведены в зоны «налогового рая», то есть офшоры, или из средств так называемого цифрового налога.

Бывший премьер Бельгии подчеркнул, что нынешний крах не должен привести к еще большему неравенству в уровне благосостояния среди стран-членов ЕС.

«Отвечая на кризис, надо по-прежнему прилагать усилия для выравнивания уровня наших экономик. Так как основной целью европейского проекта является достойная жизнь всех европейцев, независимо от национальности», - сказал Ш. Мишель.

Как отметил лидер ЕС, европейский бюджет и европейская солидарность состоят в том, что более богатые страны вносят в общую кассу больше средств, чтобы беднейшие могли пользоваться значительной частью такой поддержки.

«Решение, которое мы приняли, чтобы применить и использовать будущий европейский бюджет в борьбе с проблемами, вызванными пандемией, создавая для этих целей специальный фонд, показывает наши амбиции и намерения, которые вытекают прямо из смысла идеи общей Европы», - сказал председатель Совета Европы.

Со стороны европейских институций в последнее время не раз звучали критические высказывания о том, что в некоторых странах (подразумеваются Венгрия и Польша) сворачиваются основные европейские ценности, под угрозу попадают демократические основы. Шарль Мишель уклонился от ответа на актуальный для некоторых стран (прежде всего, Венгрии и Польши) вопрос, что будет с доступом к средствам Фонда Возрождения (таковой создан в ЕС для поддержки стран-членов в преодолении последствий кризиса — прим.авт.) для стран, где есть проблемы с соблюдением европейских ценностей.

Так же уклончиво Ш.Мишель среагировал на вопрос о предстоящих в условиях коронавируса выборах президента в Польше, отделавшись общими фразами, что основой демократии являются выборы, которые дают мандат на осуществление власти, и что пандемия оказывает определенное воздействие на процессы в обществе.