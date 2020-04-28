Роухани: «Персидский залив принадлежит иранскому народу»

Президент Ирана Хасан Роухани предостерег США от попыток дестабилизировать ситуацию в Персидском заливе.

«Персидский залив принадлежит иранскому народу и всегда будет называться Персидским. Американцы должны понимать, что это не залив в Нью-Йорке или где-то в Вашингтоне», - сказал Роухани, выступая на заседании правительства.

По его словам, американцы прекрасно осведомлены о том, что иранский народ успешно защищал и защищает Персидский залив. Вооруженные силы ИРИ стоят на страже Персидского залива, так будет и впредь, подчеркнул президент, передает Anadolu.