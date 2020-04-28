Великобритания приняла твердое решение сотрудничать с Huawei

В январе Британия приняла решение разрешить Huawei участвовать в том, что, по словам правительства, является нечувствительными частями ее сети 5G, при этом доля участия Huawei не может превышать 35%.

Правительство Великобритании приняло твердое решение разрешить китайской компании Huawei участвовать в создании телефонной сети 5G в стране, данное ранее разрешение не будет пересматриваться, заявило высокопоставленное должностное лицо Министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

На вопрос, посоветует ли он министру иностранных дел попытаться изменить позицию правительства в отношении Huawei, постоянный заместитель секретаря и глава дипломатической службы в МИД королевства Саймон Макдональд сказал представителям законодательной власти: «Как вы знаете... правительство решило приступить к инвестициям, но с очень строгими условиями... насколько я знаю... это твердое решение, и оно не подлежит пересмотру».

«Китай является важным партнером Соединенного Королевства, и думаю, что приступать к осуществлению решения в отношении Huawei является целесообразным и имеет стратегически независимые отношения, о которых я говорил ранее», - сказал представитель британского МИД.