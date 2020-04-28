Путин о ситуации с нефтью: Такого еще не было

Проблемы глобальной энергетики носят системный характер, но таких масштабных колебаний конъюнктуры, как сейчас, еще не было, сказал президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики.

По словам российского президента, последние месяцы и российская, и глобальная энергетика столкнулись с серьезными потрясениями. "Эти проблемы носят системный характер и выходят далеко за национальные границы", - сказал Путин, добавив, что ситуация с коронавирусом самым негативным образом сказалась на мировой экономике и на спросе на энергоресурсы, сообщает ТАСС.

"Глобальный энергетический рынок не впервые сталкивается с резкими, драматичными колебаниями конъюнктуры. Правда, такого еще не было, это правда", - отметил он, подчеркнув, что для сглаживания этих тенденций нужны совместные усилия, в том числе в рамках ОПЕК+.

Россия продолжит искать решения для балансировки энергорынка вместе с иностранными партнерами, отметил глава российского государства. По его словам, чтобы сгладить влияние негативных тенденций на энергорынках на состояние экономики, "необходимы совместные усилия, в том числе такие, как недавнее соглашение ОПЕК+".