В Испании выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом

В Испании за сутки выписали из больницы рекордное количество людей. Об этом свидетельствуют данные Минздрава Испании.

Число выписанных из больниц возросло на 6 399 человек (по сравнению с 1 673 накануне). Общее число тех, кто выздоровел, теперь составляет 108 947.

За последние сутки зафиксировано 2 144 новых случая коронавируса, общее число заражений достигло 212 917. Скончались 325 пациентов (по сравнению с 301 днем раньше), в результате чего официальные данные смертности от коронавируса достигли 24 275.