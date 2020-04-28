О том, что можно ждать от коронавируса в ближайшие месяцы и что всем нам делать, чтобы уберечь здоровье, haqqin . az рассказал американский ученый в области биоинформатики и молекулярной биологии, директор отдела профессиональных услуг в одном из крупнейших научных изданий мира Elsevier Антон Юрьев.

Однако правительство тем временем готовится ко второй волне COVİD-19 и наращивает антикоронавируные ресурсы. Полным ходом идет строительство шести корпусов модульной клиники в центре Баку. Публика изумленно взирает на кипящие здесь, несмотря на карантин, работы и не догадывается, что война человечества с вирусом уже превратилась в отдельный, причем самый мощный сектор здравоохранения. В этой борьбе за жизнь у медицины пока нет ни специальных лекарств, ни вакцины, ни стопроцентной диагностики. Пока врачи могут противопоставить смертельно опасному вирусу только симптоматическую помощь, аппараты искусственной вентиляции легких, систему реанимации. А у населения, похоже, принцип «сиди дома и соблюдай простые правила карантина» растворился в массе безответственного отношения к угрозе своей жизни и безопасности близких людей...

Практически все авторитетные ученые мира предупреждают о второй волне коронавируса, и в какой форме это произойдет,никто не берется предсказать. А вот в Азербайджане решение Кабинета министров о послаблении режима карантина население восприняло фактически как конец эпидемии. Отбросив в сторону медицинские маски, быстро позабыв о социальном дистанцировании, люди толпятся в очередях в магазинах, у дверей банков, вернулись посиделки во дворах и толчея в транспорте.

- Как это ни печально, похоже, сбываются прогнозы о второй волне коронавирса. В китайском Харбине, например, эпидемия к середине апреля сошла на нет, но буквально через две недели вновь пошел рост заражений…

- Можно уже не сомневаться, что коронавирус вернется в виде новой вспышки. Мнение, что он со временем теряет агрессивность, ошибочно. Разумеется, у определенного числа людей, переболевших этой инфекцией, сформировался иммунитет, и, скорей всего, они не заболеют. Но поскольку вирус новый и у большинства населения любой страны сегодня нет иммунитета к нему, COVİD-19 вполне может заразить еще минимум шесть миллиардов человек по всему миру. Обнадеживает только тот факт, что большинство болеет коронавирусом практически бессимптомно, но иммунитет все равно вырабатывается. Однако при этом «бессимптомники» заражают других людей, и вирус идет дальше.

Увы, так будет продолжаться пока не переболеют 6-7 млрд людей, практически все население Земного шара. На сегодняшний день, по самым оптимистическим оценкам, переболело 17%-20% населения планеты. Чтобы переболела большая его часть, нужно в пять раз больше времени, поэтому пандемия несколько растянется во времени, так как люди наверняка будут меньше путешествовать, больше социально дистанцироваться. Но сам принцип – «все должны переболеть, чтобы выработался коллективный иммунитет» останется. Поэтому пандемия продлится достаточно долго. К тому же надо еще разобраться с данными о том, что переболевшие люди вновь заразились. По всей видимости, не у всех сразу образуется иммунитет, и придется более детально изучить такие случаи.

- Как снять антивирусный карантин, но при этом не столкнуться с ужасающей массовой гибелью людей, как это произошло в Италии, Иране, США?

- Карантин - понятие растяжимое, и понятно, что всю жизнь оставаться в самоизоляции невозможно. Весь вопрос в том, будут ли население и государство готовы к снятию ограничений в контактах между людьми или просто переждут время и начнут жить так, как это было до пандемии. Если не готовиться и считать, что уже нет угрозы, то их неизбежно накроет вторая, весьма непредсказуемая волна COVİD-19. Надо готовиться, только тогда, возможно, удастся остановить новые вспышки или хотя бы сократить их протяженность во времени. Ответом на угрозу второй волны могут быть только меры, которые примут страны и общества по предотвращению или замедлению распространению вируса. Весь комплекс противовирусных мероприятий можно разделить на государственные и общественные, касающиеся усиления дисциплины всего населения.

Государству важно не останавливать дезинфекционные работы. Поскольку коронавирус передается воздушно-капельным путем, необходимо устанавливать фильтрационные системы для очищения воздуха от вирусов во всех помещениях общего пользования. В офисах, магазинах, на объектах сферы обслуживания, в автобусах и самолетах, наконец, обязательно нужны бактерицидные дезинфекционные лампы.

Ну а обществу надо надолго привыкнуть к использованию масок, антисептиков и социальному дистанцированию. Это уже вопрос дисциплины общества – в разных странах население по-разному реагирует на эти меры. К примеру, в Юго-Восточной Азии носить маски уже традиция. Таким образом, ответом на вторую волну может быть дисциплинированность населения и меры по глубокой и постоянной дезинфекции помещений общественного пользования - офисов, аэропортов, коммерческих объектов и др.

Ну а если ничего этого не делать, то пойдет вторая волна коронавируса и, скорее всего, придется вновь вернуться в карантин и сидеть дома. Сидеть полгода-год и дождаться, когда будут разработаны эффективные антикоронавирусные препараты…

- Ученые чуть ли не каждый день сообщают о новых опасных свойствах вируса. До определенного времени главным образом говорилось о поражении легких, но, оказывается, COVİD-19 может серьезно повредить сердечно-сосудистую и другие системы организма. Получается, что до сих пор об этой инфекции мало что знают…

- Что касается симптомов коронавируса, то они уже достаточно известны. Много людей переболели, и клиническая картина уже достаточно ясна. Но у COVİD-19 совершенно не изучены механизмы возникновения симптомов на молекулярном уровне. Вот над этим сейчас идет работа. Тяжелые симптомы коронавируса проявляются лишь в 5-15% случаев. Все остальные довольно спокойно переносят болезнь, и у большинства вырабатывается иммунитет. Но пока неизвестно, как долго этот иммунитет держится. К сожалению, пример других вирусов, скажем, того же ОРВИ, показывает, что иммунитет держится всего около года. Поэтому мы не знаем, насколько долго будет сохраняться иммунитет на COVİD-19. Да и законы молекулярной биологии свидетельствуют, что иммунитет вырабатывается у кого-то на короткий срок, а у кого на долгий период. А есть и такие люди, у которых никакая перенесенная инфекция не дает иммунитета. Так что вопрос в пропорциях на душу населения. Люди с пропавшим и невыработанным иммунитетом будут болеть вновь, именно у них вслед за легкими будут поражены сердце и другие системы организма, что в большинстве случаев приведет к летальному исходу.

- Среди методов излечения от коронавируса недавно стали применять переливание плазмы от переболевших людей больным. Насколько это эффективно?

- Переливание плазмы - стандартная практика при эпидемиях. Это достаточно старый метод, но в определенных случаях он по-прежнему работает. Специфического же метода излечения от коронавируса пока нет. Как видно, еще долгое время не будут и наиболее достоверных тестов на антитела СOVOD-19, по которым можно будет судить, заражен ли человек, насколько заражен и выработался ли у него иммунитет. Такая же картина с подготовкой вакцины. Надеюсь, что наиболее действенным оружием против коронавируса станут какие-то из 300 препаратов, которые сейчас проходят клинические испытания. Я сам участвую в разработке одного из направлений антикоронавирусных лекарств. Полагаю, что на подготовку эффективных и безопасных препаратов потребует еще несколько месяцев.

- В СМИ все больше критики раздается в адрес ВОЗ. Как вы считаете, действительно ли эта организация оказалась не готовой к адекатной реакции на пандемию?

- Сложно судить о компетенции людей, которые там сотрудничают. В ретроспективе, конечно, можно было бы принять более эффективные решения и спасти массу людей. Сейчас ни у кого в мире не осталось сомнений, что надо заняться реформированием международных организаций. В то же время надо учесть, что ВОЗ выносит только рекомендательные решения. Ее сотрудники могут только что-то советовать, но принимают решения сами государства.

- Французский вирусолог Люк Монтанье, выдвинул версию, что в вирусологической лаборатории Уханя работали над коронавирусом, чтобы создать вакцину от СПИДа. И, видимо, этот «подработанный» коронавирус сбежал из лаборатории. То есть китайцы хотели найти cпасение от ВИЧ, а получили COVİD-19...

- Мне довелось видеть последовательность генома COVİD-19, который настолько мал, что там нечего искать какой-то гомологии с вирусом иммунодефицита человека. Я не стал бы придавать серьезного значения различным версиям и конспирологическим теориям. Вообще, все эти разговоры сейчас бессмысленны. В данное время есть факт существования коронавируса, и с ним надо бороться. Сегодня даже нет смысла обсуждать, откуда передался вирус - от летучих мышей или панголинов. На повестке дня другая задача - глобальной борьбы с пандемией с коронавирусом. К обсуждениям версий можно будет вернуться после того, как победим коронавирус.

- А вот Новая Зеландия уже объявила, что победила коронавирус.

- Ну, кроме Новой Зеландии, коронавирус победила Исландия. Этим островным странам было легче с ним справиться. Они быстро закрыли границы, никого в страну не впускали, и те, кто там переболел, сели на карантин. Естественно, вирус дальше не распространился.

Теперь у 20% населения этих стран выработался иммунитет, а у остальных иммунитета нет. Но нет и вируса в стране - оставшимся 80% населения неоткуда заражаться. С определенными усилиями такое состояние в островных государствах можно сохранять достаточно долго, если тщательно проверять на коронавирус поступающие грузы, товары и прибывающих людей. Но если это возможно в островных странах, то невозможно в государствах с большими границами, таких как США, Китай и другие. Так что их правительству и населению надо быть готовыми ко всему.