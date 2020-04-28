Арестованный СГБ Мустафаев не является сотрудником Минтруда официальное заявление
«Мубариз Мустафаев, задержанный в ходе проведенной Службой государственной безопасности операции, не является сотрудником Службы занятости».
Как передает haqqin.az, об этом сказал глава отдела по связям с общественностью и коммуникациям Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.
По словам представителя министерства, М.Мустафаев за допущенные в работе серьезные недочеты некоторое время назад был снят с должности директора Центра занятости Биласуварского района.
Напомним, что СГБ провела операцию в Биласуваре и произвела аресты главы ИВ района Махира Гулиева и ряда руководителей района.