«Мубариз Мустафаев, задержанный в ходе проведенной Службой государственной безопасности операции, не является сотрудником Службы занятости».

Как передает haqqin.az, об этом сказал глава отдела по связям с общественностью и коммуникациям Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.

По словам представителя министерства, М.Мустафаев за допущенные в работе серьезные недочеты некоторое время назад был снят с должности директора Центра занятости Биласуварского района.

Напомним, что СГБ провела операцию в Биласуваре и произвела аресты главы ИВ района Махира Гулиева и ряда руководителей района.