В Баку мошенник требовал с жильцов деньги за дезинфекцию

В Баку в ходе операции, проведенной правоохранительными органами на основании многочисленных жалоб жителей Низаминского района, задержан житель Джалилабадского района Васиф Уршанов, который ходил по домам, представлялся сотрудником Министерства здравоохранения и требовал от жильцов деньги для проведения дезинфекции .

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, в своих показаниях Уршанов отметил, что требовал деньги от жильцов 30 квартир для якобы проведения дезинфекционных работ. Отказывавшимся платить гражданам он говорил, что Минздрав оштрафует их на 28 манатов. При обыске у Уршанова был обнаружен блокнот, где были указаны адреса домов, по которым он ходил.

В ходе расследования было установлено, что в отделе полиции Джалилабадского района в отношении Васифа Уршанова на производстве находится уголовное дело по статьям 177.2.3 и 234.1 Уголовного кодекса. Расследование продолжается.