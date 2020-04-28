Президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о вспышках коронавируса на мясокомбинатах подписал распоряжение, согласно которому заводы включаются в так называемый Акт оборонного производства. Распоряжение требует от мясокомбинатов и сопутствующей инфраструктуры бесперебойную работу, пишет Bloomberg.

Решение о переводе производства мяса на военные рельсы было принято для того, чтобы не допустить дефицита в стране, так как сейчас работа многих мясокомбинатов приостановлена. В распоряжении сказано, что «закрытия угрожают непрерывному функционированию национальной цепи поставок мяса и птицы, подрывая инфраструктуру во время чрезвычайной ситуации в стране». Правительство обещает предоставить дополнительные средства индивидуальной защиты работникам.

Однако рабочая группа по экологии назвала приказ «потенциальным смертным приговором», а профсоюз работников пищевой промышленности и торговли заявил, что если сотрудники не находятся в безопасности, то и поставки продовольствия тоже не будут безопасны. По меньшей мере 20 работников этой отрасли умерли от коронавируса, еще у пяти тысяч человек либо положительный результат на вирус, либо они были вынуждены самостоятельно уйти на карантин.

«Люди не должны подвергать свою жизнь риску, выходя на работу», — сказал президент Союза розничных, оптовых и универсальных магазинов Стюарт Аппельбаум.

Профсоюзы выступают против небезопасных условий труда и пытаются добиться повышения заработной платы, коллективные договоры ограничивают их возможности по организации или поддержки забастовок, но, по их заявлениям, на кону сейчас жизнь людей.

На данный момент в США приостановлена работа 13 американских заводов по производству свинины и говядины. 24 апреля корпорация Tyson Foods Inc. заявила, что закрывает свой крупнейший завод по производству говядины в штате Вашингтон. Компания опубликовала заявление на станицах американских газет, отметив, что «поставки продовольствия нарушаются», что может привести к дефициту мяса.