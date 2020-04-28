Десятки заболевших коронавирусом российских медиков умерли

В России растет число заболевших коронавирусом медиков. За весь период эпидемии от инфекции погибли более 70 медработников, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

«Умирают медики, к сожалению, и у нас в стране во многих регионах зафиксированы сейчас множественные очаги заболевания коронавирусом, прежде всего в медицинских организациях», – цитирует РИА Новости Брико.

По его словам, российские врачи опубликовали в Сети фамилии коллег, погибших во время пандемии коронавируса, в нем значатся более 70 фамилий.

Брико отмечает, что число инфицированных медработников в России постоянно растет, во многих регионах зарегистрированы множественные очаги заражения, в первую очередь, в медицинских организациях.