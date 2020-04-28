Минск купил у саудитов первую партию нефти
Беларусь закупила первую партию нефти в объеме 80 тысяч тонн у Саудовской Аравии, сообщил пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.
«Беларусь закупила первую партию нефти объемом 80 тысяч тонн у нефтяной компании Saudi Aramco, танкер ждут в Клайпеде 11 мая», – сказал Тищенко, передает ТАСС.
В марте СМИ писали, что Саудовская Аравия предложила Беларуси нефть по более низким ценам, чем Россия. В апреле Минск договорился с Варшавой на прокачку нефти в объеме около 100 тыс. тонн в месяц из Польши на свой нефтеперерабатывающий завод в Мозыре. Этот контракт планируется реализовать до конца 2020 года.