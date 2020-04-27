Государственный таможенный комитет Азербайджана продолжает активное участие в социальных акциях в поддержку мер борьбы с пандемией коронавируса (Covid-19), сообщает пресс-служба Госкомитета.

Так, сотрудники Центрального таможенного госпиталя оказали продовольственную помощь малообеспеченным семьям и лицам старше 65 лет в Баку.

"Сотрудники Центрального таможенного госпиталя посетили более 80 семей и раздали им продуктовые наборы, а также провели профилактические беседы, порекомендовав оставаться дома в период особого карантинного режима.

Также врачи госпиталя провели обследования пожилых людей, дали им врачебные рекомендации и назначили соответствующее лечение", - говорится в сообщении.