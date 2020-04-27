Валютные резервы Саудовской Аравии стремительно тают

Денежно-кредитное управление Саудовской Аравии (SAMA) заявило, что его чистые иностранные активы, включая ценные бумаги, такие как казначейские облигации США и иностранные депозиты, сократились в марте до $464 миллиардов, что является самым низким показателем с 2011 года, пишут Вести.ру.

Валютные резервы Центрального банка Саудовской Аравии в марте сократились самыми быстрыми темпами и достигли самого низкого уровня с 2011 года, пишет Reuters.

Сокращение почти на $27 миллиардов указывает на потребность королевства использовать свои огромные резервы, чтобы компенсировать последствия обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.

Министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан заявил на прошлой неделе, что королевство будет расходовать резервы, но не более $32 миллиардов за весь год.

Как сообщили в минфине, доходы от продажи нефти за первые три месяца года упали на 24% - до $34 млрд, а общие доходы снизились на 22% в годовом исчислении.

Правительство Саудовской Аравии прогнозировало дефицит бюджета в размере $50 миллиардов в этом году, или 6,4% ВВП. Но это было до эпидемии коронавируса нового типа и падения цен на нефть, передает Reuters.