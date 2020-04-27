The Guardian: Ким Чен Ын спрятался от коронавируса

Он поставил под сомнение информацию о смерти Ким Чен Ына. По мнению Исимару, если бы это было так, было бы больше шумихи. «Есть теория, что либо он заражен коронавирусом, либо заражен кто-то из его окружения — и потому Ким Чен Ын прячется», — отметил журналист.

Исимару предположил, что лидер Северной Кореи мог укрыться в городе Вонсан на юго-востоке страны, поскольку туда был направлен поезд. При этом он подчеркнул, что и это могло быть хитрым планом Ким Чен Ына, и он «обвел всех вокруг пальца».

28 апреля министр по делам национального объединения Южной Кореи Кан Ён Чхоль заявил, что информация о смерти северокорейского лидера — это не более чем фейк и проявление «инфодемии».

Ким Чен Ын с 11 апреля не появляется на публике, а 15 апреля пропустил празднование дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие главы государства на мероприятиях, посвященных национальному празднику, породило слухи о возможной болезни северокорейского лидера, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ КНДР.