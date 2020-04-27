На отчетный период объем выданных клиентам кредитов по сравнению с показателем на конец первого квартала 2019 года вырос на 14,18% или 206,85 млн манатов и составил 1,665 млрд манатов, а рост депозитного портфеля составил 7,59% или 109,37 млн манатов и достиг 1,55 млрд манатов.

На конец марта 2020 года общие активы Халг Банка составили 2,282 млрд манатов. Это на 3,09% или 68,52 млн манатов больше аналогичного показателя на конец первого квартала прошлого года. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Банка.

Процентные доходы Банка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 0,22 млн и составили 27,567 млн манатов, процентные расходы при этом снизились на 0,89 млн манатов и составили 4,875 млн манатов. Также выросли на 5,105 млн манатов непроцентные доходы Банка, составив 7,88 млн манатов, незначительно выросли непроцентные расходы, достигнув 11,52 млн манатов. За первый квартал текущего года Банк получил чистую прибыль в объеме 9,04 млн манатов, что на 25,6% больше прибыли за первый квартал прошлого года. На 1 апреля 2020 года общий капитал Банка составил 421.21 млн манатов.

Халг Банк является одним из крупных частных банков страны и обладает рейтингами международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service. Банк оказывает услуги населению страны посредством 9 столичных и 21 регионального филиала.

О продуктах, услугах и кампаниях Банка подробней можно узнать на корпоративном сайте www.xalqbank.az, или в Информационном Центре, по номеру 138.