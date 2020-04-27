Президенту Казахстана расширят полномочия
В период действия в Казахстане режима чрезвычайного положения полномочия президента страны будут расширены. Соответствующую поправку в законодательство приняли на заседании Мажилиса (нижняя палата парламента), передает «Хабар 24».
Согласно документу, глава государства будет вправе «установить особенности действия налогового, бюджетного, таможенного, банковского, трудового, антимонопольного законодательства, а также законодательства о здоровье народа и системе здравоохранения, государственных закупках, валютном регулировании».
«Это сферы, которые оказывают максимальное воздействие на экономику, и где возникает необходимость принятия оперативных мер», — пояснил министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов, слова которого приводит КТК.
По данным телеканала, документ направлен на рассмотрение Сената. Режим ЧП в связи с распространением коронавируса введен в Казахстане с 16 марта. На днях президент страны продлил его до 11 мая.