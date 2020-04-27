Помимо этого, утверждается, что хорошие посевные земли Махир Гулиев раздавал своим друзьям и приближенным. А некоторые земельные участки глава района продал одному олигарху и нескольким предпринимателям.

Как пишут местные СМИ, глава ИВ Билясувара присвоил тысячи гектаров земельных участков, принадлежащих другим людям. На присвоенных землях Махир Гулиев стал выращивать арбузы и чеснок. Наряду с ним, многогектарные земельные участки присвоили и его заместители.

Также утверждается, что местные предприниматели постоянно испытывали не себе давление главы района. Каждый мало-мальски перспективный вид бизнеса в районе тут же брался под контроль Махиром Гулиевым и его подручными. Также чиновник принуждал местных предпринимателей участвовать в работах по благоустройству района. Каждому из них выделялся участок, который он должен был за счет своих средств благоустраивать. Тот, кто отказывался выполнять требования главы района, тут же попадал под такое давление, что был вынужден продавать свои объекты и покидать Билясуварский район.

Сообщается также, что социальная помощь, выделяемая государством, не доходила до реально нуждающихся и малообеспеченных семей. Эта помощь оформлялась на имена родственников высокопоставленных чиновников и присваивалась руководством района.

Также сообщается о том, что в селе Хырмандалы в местечках Махмудчала и Джерджили нелегально были созданы многочисленные искусственные водоемы для разведения рыбы. На территории общей площадью в 500 гектаров, предприниматели разводили рыбу, и их главным компаньоном был глава района Махир Гулиев.

Из-за незаконных действий вокруг этих искусственных водоемов стали образовываться солончаки, и хорошие сельскохозяйственные земли пришли в негодность. А из-за постоянного обеспечения этих искусственных водоемов водой летом в районе возникала серьезная нехватка воды. Так, из-за рыбного бизнеса главы района посевные участки жителей района оставались без воды.

Другой причиной нехватки воды в районе стало уничтожение водного канала, который снабжал водой земельные участки общей площадью в 1,5 тысячи гектаров. А земельные участки, по которым проходил канал, были переданы в собственность местных чиновников.