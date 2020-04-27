В мире не осталось свободных крупных нефтетанкеров

Согласно информации, пик спроса на танкеры класса VLCC, которые вмещают до двух миллионов баррелей, прошел - сейчас найти свободный практически невозможно, поэтому цены на фрахт начали падать. Стоимость найма VLCC опустилась до 167 тысяч долларов за день.

Из-за нехватки места для хранения нефти производители нефтепродуктов вынуждены искать судна поменьше, после того как все крупные танкеры уже заняты, пишет Financial Times .

Спрос и цена на танкеры ниже объемом, наоборот, пошли вверх. Речь идет о танкерах типа Long Range 2, вместимостью до 800 тысяч, и Long Range 1, объемом от 345 тысяч до 615 тысяч баррелей. Цена фрахта первых выросла до рекордных 173 тысяч долларов за день, вторых - удвоилась и достигла 112 тысяч долларов за день, передает Корреспондент.net.

К плавучим хранилищам вынуждены обращаться из-за того, что большинство хранилищ в мире уже заполнены или сданы в аренду.

По словам трейдеров, есть и другие факторы, которые влияют на увеличение стоимости фрахта. Из-за коронавируса затруднена выгрузка во многих портах, особенно в США, это приводит к тому, что суда перенаправляются в те страны, где разгрузка может произойти без значительных задержек.