Коронавирус подрезал крылья крупнейшей экономике мира

Самая богатая страна мира - США - перестала богатеть. Виной тому - коронавирус. Еще до начала масштабного карантина в США крупнейшая в мире экономика споткнулась, и самая продолжительная в ее истории десятилетняя фаза подъема подошла к концу, пишет в своей статье лондонский бизнес-корреспондент Русской службы BBC Алексей Калмыков.

Автор отмечает, что в первом квартале американский ВВП сократился на 4,8% в годовом выражении. У экономистов нет сомнений, что это не единовременный сбой, и полгода спада американской экономике обеспечены, так как основной ущерб от карантина придется как раз на второй квартал - апрель, май и июнь. Его итоги объявят в самый разгар избирательной кампании к ноябрьским президентским выборам, на которых Дональд Трамп рассчитывает переизбраться на второй срок.

До сих пор основным козырем Трампа была сильная экономика, однако коронавирус спутал все карты.

Экономисты рассчитывают на отскок во второй половине года, однако уверены, что он не компенсирует спад в полной мере. Кроме того, восстановление напрямую зависит от того, как долго продлится карантин, и как быстро США вернутся к нормальной жизни.

Вирус нанес удар в сердце избирательной кампании Трампа, и ему не терпится вернуть экономику к росту. На прошлой неделе он пообещал "невероятное восстановление" после спада, но признал, что ждать его стоит не ранее последнего квартала. То есть уже после выборов - первая оценка ВВП будет опубликована только в конце января.

Но все эти прогнозы сделаны из расчета скорой и решительной победы над вирусом и не учитывают опасность второй волны. Если же она случится, о возврате к производству и накоплению богатства можно не мечтать.