Вахид Ахмедов: "Азербайджану нужны электроника, легкая промышленность, машиностроение"

Коронавирус уже стал в большей мере экономической, чем биологической угрозой. Из-за эпидемии в КНР постепенно останавливаются предприятия, а экономика падает. Бизнесмены из стран с сильнейшими экономиками мира, таких как США, Великобритания, Германия и Япония намерены вывести свои производства из Китая, так как из-за разорения таких сфер, как пассажирская авиация, туризм и множества малых компаний у них образовалась армия безработных, которых надо где-то трудоустраивать.

Выведенные из Поднебесной заводы и фабрики могут стать для Запада плацдармом для сокращения безработицы и восстановления экономики в целом. Так что политологи и эксперты по экономике предвещают начало конца «китайского чуда».

Ну а поскольку «дочки» западных компаний в КНР весьма и весьма завидные, например, связанные с производством iPhone, Duracell, Intell и др., то уже многие страны подключились к конкуренции по переводу этих производств к себе.

Кандидат на пост вице-премьера Украины по вопросам реформ Михаил Саакашвили советует и украинцам не упустить заманчивый шанс и хоть кое-что «забрать себе».

«У Украины есть такие возможности. Из Китая уходят предприятия, забираем их себе. Как мы их можем забрать? Только предложив гораздо более свободные условия налоговые и более свободные условия регулятивные. Мы можем забрать десятки предприятий из Китая. В Украине сейчас много свободных рабочих рук, квалифицированных, умных. Забираем эти предприятия и начинаем создавать конкуренцию Европе», - призывает Саакашвили, под словами «себе» и «нам» подразумевая вовсе не свою родную Грузию, а давшую ему шанс на политическое возрождение Украину.