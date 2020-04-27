Вахид Ахмедов: "Азербайджану нужны электроника, легкая промышленность, машиностроение"
Коронавирус уже стал в большей мере экономической, чем биологической угрозой. Из-за эпидемии в КНР постепенно останавливаются предприятия, а экономика падает. Бизнесмены из стран с сильнейшими экономиками мира, таких как США, Великобритания, Германия и Япония намерены вывести свои производства из Китая, так как из-за разорения таких сфер, как пассажирская авиация, туризм и множества малых компаний у них образовалась армия безработных, которых надо где-то трудоустраивать.
Выведенные из Поднебесной заводы и фабрики могут стать для Запада плацдармом для сокращения безработицы и восстановления экономики в целом. Так что политологи и эксперты по экономике предвещают начало конца «китайского чуда».
Ну а поскольку «дочки» западных компаний в КНР весьма и весьма завидные, например, связанные с производством iPhone, Duracell, Intell и др., то уже многие страны подключились к конкуренции по переводу этих производств к себе.
Кандидат на пост вице-премьера Украины по вопросам реформ Михаил Саакашвили советует и украинцам не упустить заманчивый шанс и хоть кое-что «забрать себе».
«У Украины есть такие возможности. Из Китая уходят предприятия, забираем их себе. Как мы их можем забрать? Только предложив гораздо более свободные условия налоговые и более свободные условия регулятивные. Мы можем забрать десятки предприятий из Китая. В Украине сейчас много свободных рабочих рук, квалифицированных, умных. Забираем эти предприятия и начинаем создавать конкуренцию Европе», - призывает Саакашвили, под словами «себе» и «нам» подразумевая вовсе не свою родную Грузию, а давшую ему шанс на политическое возрождение Украину.
Депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов тоже считает, что заполучить готовые и весьма доходные предприятия было бы неплохо для любого государства, в том числе и для Азербайджана. В отличие от Саакашвили, он предлагает включиться в конкуренцию за право обладания не кому-нибудь, а своей родной стране.
«Нам несложно здесь выпускать продукцию электроники, легкой промышленности, машиностроения. В Азербайджане есть база для развития таких производств. У нас и географическое расположение прекрасное, и логистические возможности хорошие. Где, например, иранскому или российскому бизнесмену удобнее закупать товары - у нас или в далеком Китае? Естественно, в Азербайджане. Так почему бы нам не воспользоваться создавшимся положением и не предпринять шаги в этом направлении? Думаю, нашим правительству и бизнесу не стоит с этим медлить, чтобы другие не опередили», - сказал депутат haqqin.az.